8 anni fa la scomparsa di Astori, Pioli lo ricorda sui social: "Per sempre Capitano"

Oggi sono 8 anni esatti dalla morte di Davide Astori, ex difensore e leader della Fiorentina, scomparso nell'albergo di Udine prima della partita di campionato dei viola. L'allenatore di quella squadra era Stefano Pioli, che ovviamente non lo ha mai dimenticato e mai lo farà. Il tecnico ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella quale lo ha ricordato: "Per sempre Capitano".

Astori con la Fiorentina ha giocato per 3 stagioni dal 2015-2016 al 2017-2018, totalizzando 91 presenze in Serie A, 4 in Coppa Italia e 14 in Europa League, con 3 gol all'attivo. Proprio lunedì sera si è giocato al Bluenergy Stadium la sfida tra i gigliati e l'Udinese, con la famiglia presente: con la loro fondazione hanno voluto offrire uno screening cardiaco gratuito in alcuni spazi dello stadio, proprio per far sì che non accada più quello che è successo a Davide.