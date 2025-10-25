Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Buongiorno: "Sto sempre meglio, ma ora devo gestire il minutaggio con Conte"

Oggi alle 21:23Serie A
Pierpaolo Matrone

Al termine di Napoli-Inter, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno è intervenuto in conferenza stampa: "Credo che la squadra sappia che per continuare così dobbiamo lavorare al massimo ed essere concentrati per 90' e in allenamento. Per farlo il gruppo deve essere sempre unito e coeso. Abbiamo avuto grande mentalità, nel secondo tempo abbiamo gestito la palla. Siamo contentissimi, dobbiamo continuare su questa strada".

Cosa è cambiato stasera?
"Dovevamo ritrovarci ed essere tutti uniti, con la voglia di sacrificarsi per il compagno. Oggi è stata una prova, con la compattezza possiamo fare risultato e vincere partite come questa".

Come stai dopo l'infortunio?
"Sto sempre meglio, dobbiamo cercare di gestire il minutaggio con il mister in questa prima parte, dopo i miei infortuni. Mi sento bene e sto lavorando tanto anche con lo staff e i preparatori, quindi sono contento".

Cosa è cambiato con Juan Jesus accanto?
"È un giocatore di grande esperienza, ma mi trovo bene anche con Sam e Amir. La vera differenza è la comunicazione che abbiamo in campo, cerchiamo di comunicare il più possibile per darci una mano".

Come mai il rendimento differente tra casa e fuori?
"Sicuramente la spinta del Maradona si fa sentire per noi e per gli avversari. Giocare qui è sempre emozionante, i tifosi ti trasmettono tanto".

Si può pronunciare la parola scudetto?
"Pensiamo a lavorare e a pensare partita per partita".

