Marotta tuona ancora: "L'episodio del rigore è clamoroso, decisione sbagliata dell'arbitro"

Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha commentato anche ai microfoni di Inter Tv il rigore dubbio assegnato contro l'Inter nel big match perso col Napoli questo tardo pomeriggio. Di seguito le sue parole: "L'episodio clamoroso è quello del rigore, mi appello al fatto che è incomprensiva la decisione dell'arbitro".

Marotta ha poi proseguito così: "Il VAR non è intervenuto, l'arbitro era ben posizionato ma è intervenuto un assistente che era messo peggio. È stata una decisione sbagliata che ha portato la partita in un'altra direzione. Inter di personalità? Sì, però bisogna dare merito anche al Napoli. Questa partita ci deve aiutare a capire quali sono gli atteggiamenti da tenere contro squadre del genere. I ragazzi hanno dato quello che potevano, bisogna solo ringraziarli".

La risposta di mister Antonio Conte al "rigorino" menzionato da Marotta

"La differenza fra Napoli e Inter è che loro mandano Marotta o gli altri dirigenti mentre da noi vengo io. Le grandi squadre non devono creare degli alibi, io non lo avrei permesso ai miei dirigenti. Marotta ora è diventato anche presidente, sta facendo una grande escalation ma lasci le cose di campo a chi ha fatto la partita e non intervenga perché così sminuisce anche l'allenatore. Queste difese d'ufficio diventano un po', non so. Ma va bene così".