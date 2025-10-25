Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marotta tuona ancora: "L'episodio del rigore è clamoroso, decisione sbagliata dell'arbitro"

Marotta tuona ancora: "L'episodio del rigore è clamoroso, decisione sbagliata dell'arbitro"TUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
ieri alle 21:30Serie A
Giacomo Iacobellis

Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha commentato anche ai microfoni di Inter Tv il rigore dubbio assegnato contro l'Inter nel big match perso col Napoli questo tardo pomeriggio. Di seguito le sue parole: "L'episodio clamoroso è quello del rigore, mi appello al fatto che è incomprensiva la decisione dell'arbitro".

Marotta ha poi proseguito così: "Il VAR non è intervenuto, l'arbitro era ben posizionato ma è intervenuto un assistente che era messo peggio. È stata una decisione sbagliata che ha portato la partita in un'altra direzione. Inter di personalità? Sì, però bisogna dare merito anche al Napoli. Questa partita ci deve aiutare a capire quali sono gli atteggiamenti da tenere contro squadre del genere. I ragazzi hanno dato quello che potevano, bisogna solo ringraziarli".

La risposta di mister Antonio Conte al "rigorino" menzionato da Marotta
"La differenza fra Napoli e Inter è che loro mandano Marotta o gli altri dirigenti mentre da noi vengo io. Le grandi squadre non devono creare degli alibi, io non lo avrei permesso ai miei dirigenti. Marotta ora è diventato anche presidente, sta facendo una grande escalation ma lasci le cose di campo a chi ha fatto la partita e non intervenga perché così sminuisce anche l'allenatore. Queste difese d'ufficio diventano un po', non so. Ma va bene così".

Articoli correlati
Marotta parla, Conte risponde. E la cosa strana è che hanno ragione entrambi Marotta parla, Conte risponde. E la cosa strana è che hanno ragione entrambi
Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta... Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"... Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 ottobre
Hernani ha fiducia in Cuesta: "Bello lavorare con lui, il gruppo vuole crescere ed... Hernani ha fiducia in Cuesta: "Bello lavorare con lui, il gruppo vuole crescere ed è unito”
Il doppio ex Carnasciali: "A Firenze società assente, a Bologna si fa programmazione"... Il doppio ex Carnasciali: "A Firenze società assente, a Bologna si fa programmazione"
Udinese, Atta migliore in campo nel 3-2 contro il Lecce: "Era un po' che non vincevamo..."... Udinese, Atta migliore in campo nel 3-2 contro il Lecce: "Era un po' che non vincevamo..."
Delprato: "Cuesta lavora bene con tutti, non c'è tempo ma stiamo entrando nei meccanismi"... Delprato: "Cuesta lavora bene con tutti, non c'è tempo ma stiamo entrando nei meccanismi"
Fernando Orsi elogia Skorupski: "È tra i migliori portieri della Serie A e continua... Fernando Orsi elogia Skorupski: "È tra i migliori portieri della Serie A e continua a migliorare"
De Laurentiis esulta: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero... De Laurentiis esulta: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!"
Giaccherini boccia Gimenez: "Col Pisa ha proprio sbagliato gara. Appena torna Pulisic..."... Giaccherini boccia Gimenez: "Col Pisa ha proprio sbagliato gara. Appena torna Pulisic..."
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
2 Crisi nera del Liverpool, Van Dijk: "Inutile negarlo: il momento non è facile, ma ne usciremo"
3 Il Napoli si ritrova contro l'Inter, ma perde De Bruyne. Conte, nervi tesi con Lautaro e... Marotta
4 Rivincita Amorim: "Se non soffrisse un po', non sarebbe il Manchester United"
5 26 ottobre 2005, Francesco Totti segna uno dei gol più belli. Pallonetto a Julio Cesar
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Altre 10 squadre di Serie A in campo: le probabili formazioni e la classifica aggiornata
Immagine top news n.1 Sarri sfida il passato in piena emergenza, Tudor sceglie Vlahovic: la vigilia di Lazio-Juve
Immagine top news n.2 Il Napoli si ritrova contro l'Inter, ma perde De Bruyne. Conte, nervi tesi con Lautaro e... Marotta
Immagine top news n.3 Serie A, 8^ giornata LIVE: Gasp ancora con Dovbyk, c'è Vlahovic
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta aggancia la Juve, Cremonese un punto sotto
Immagine top news n.5 Conte risponde a Marotta: "Ha parlato di rigorino? Loro mandano i dirigenti, qui vengo io"
Immagine top news n.6 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine top news n.7 Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.3 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.4 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Hernani ha fiducia in Cuesta: "Bello lavorare con lui, il gruppo vuole crescere ed è unito”
Immagine news Serie A n.3 Il doppio ex Carnasciali: "A Firenze società assente, a Bologna si fa programmazione"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Atta migliore in campo nel 3-2 contro il Lecce: "Era un po' che non vincevamo..."
Immagine news Serie A n.5 Delprato: "Cuesta lavora bene con tutti, non c'è tempo ma stiamo entrando nei meccanismi"
Immagine news Serie A n.6 Fernando Orsi elogia Skorupski: "È tra i migliori portieri della Serie A e continua a migliorare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Letizia: "Ci abbassiamo troppo dopo il vantaggio, peccato per i due punti persi"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Aiello: "Risultato pesante, ma niente allarmismi. Gli obiettivi sono invariati"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa amareggiato: "Abbiamo commesso troppi errori, c'è da lavorare"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Palermo 1-0, le pagelle: Cissè straripante, Ranocchia è impalpabile
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Iemmello: “Vittoria per il mister. Mi complimento con la squadra”
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: “Siamo soddisfatti. Gara interpretata bene”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
Immagine news Serie C n.2 DG Picerno durissimo dopo il 6.2 con l’Atalanta U23: "In tanti fuori rosa fino a giugno"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Forlì riprende il Pineto allo scadere: Giovannini risponde a Bruzzaniti
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Auteri: "Catania? Gara stimolante ma non decisiva. Faremo una grande prestazione"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli-Samb, Tomei torna in panchina: "Derby speciale, serviranno lucidità e principi di gioco"
Immagine news Serie C n.6 Latina, Bruno: "Entriamo nel clou della stagione: servono ambizione e attenzione"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?