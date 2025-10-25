Napoli-Inter, Marelli: "Di Lorenzo cerca il contatto con Mkhitaryan, il rigore era da revocare"
Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato l'episodio del calcio di rigore fischiato in favore del Napoli nel match con l'Inter al microfono di DAZN: "Viene fischiato calcio di rigore con 6-7 secondi di ritardo perché è l'assistente a segnalarlo all'arbitro. Mkhitaryan non cambia la sua corsa, va dritto, mentre Di Lorenzo allarga la gamba e va a cercare il contatto con Mkhitaryan.
In questi anni ci hanno detto che gli arbitri non avrebbero premiato chi va a cercare il contatto in area di rigore, stasera però non è stato così. Non era facile che il Var intervenisse per revocare, ma a mio modo di vedere era da revocare. L'errore però è dell'assistente che non dovrebbe richiamare l'arbitro".
