Due infortuni, una palla-gol e tanti duelli uomo contro uomo: Bologna-Napoli 0-0 all'intervallo

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 al Dall'Ara tra Bologna e Napoli.

Tegola per Italiano: che storia Pessina

La partita comincia con grande equilibrio. D'altronde, tra due delle squadre che hanno il possesso palla maggiore in Serie A, c'era da aspettarselo. Ma dopo appena cinque minuti arriva una brutta notizia per Italiano: dopo un rinvio Skorupski accusa un problema muscolare, probabilmente al flessore, e alza bandiera bianca. Non essendoci il vice Ravaglia, tocca al classe 2007 Pessina, un debuttante assoluto in Serie A, applauditissimo dal pubblico del Dall'Ara poiché cresciuto nel vivaio rossoblù. In campo da minorenne, a 17 anni, contro la squadra campione d'Italia: una domenica che ricorderà per sempre. Il suo primo tempo è abbastanza tranquillo, con una sola parata (semplice) su Elmas.

Meglio il Bologna

Malgrado la defezione, comunque, il Bologna si fa preferire per larghi tratti della gara. Al 22' Lucumì sfiora il vantaggio (e il suo primo gol in Serie A)su sviluppi di calcio d'angolo, sbucando davanti a Di Lorenzo e mandando a un soffio dalla porta, di testa. Pericoloso anche Rowe, tra i più vivi della formazione di casa: un suo destro insidioso da fuori impegna Milinkovic-Savic. Proprio l'ex Olympique Marsiglia, però, sul finale di frazione si fa male ma stringe i denti per non far sprecare a Italiano un altro slot per i cambi, ma uscirà durante l'intervallo. Prima del giro di boa, comunque, succede poco altro e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

