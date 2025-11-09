L'indimenticabile prima in Serie A di Pessina. Da clean sheet contro i campioni d'Italia

Sarà impossibile per Massimo Pessina dimenticarsi il giorno del suo debutto da calciatore professionista, in Serie A. Sì, perché quando la partita tra il suo Bologna e il Napoli era appena cominciata e il punteggio era sempre fermo sullo 0-0, ecco arrivare il suo momento con l'infortunio di Skorupski, una sorta di costante di questa partita visto che anche lo scorso anno in Bologna-Napoli 1-1 dovette lasciare il campo anzitempo per un problema fisico (anche se allora era arrivato una manciata di minuti dopo, a metà della prima frazione).

Chi è Pessina. Portierino classe 2007 di grande struttura fisica e con il ruolo nel sangue (suo padre ha un trascorso da portiere e ha giocato nella Pro Vercelli, come ricordato dallo stesso giovane) il momento del suo lancio tra i grandi è arrivato ancora da minorenne (compirà i 18 anni nel giorno di Natale, il 25 dicembre) ma questo non gli ha impedito di portarsi a casa un indimenticabile clean sheet. E se si pensa che Pessina è stato capace di mantenere inviolata la propria porta contro i campioni d'Italia in carica, il valore è duplice.

Arrivato al Bologna ormai quasi quattro anni fa, è stato prelevato dai dirigenti giovanili rossoblù dall'AlbinoLeffe e scippato alla concorrenza di mezza Serie A (c'erano, tra le altre, anche l'Inter, il Milan e l'Atalanta). Ha fatto il suo percorso nelle selezioni giovanili, fino ad arrivare al momento del debutto da sogno nella vittoria per 2-0 contro il Napoli, favorito anche dall'infortunio rimediato dal dodicesimo Ravaglia nelle ore antecedenti al match. Una prima da 6,5 nelle pagelle di TMW: La sua prima presenza in Serie A, un giorno che il classe 2007 non dimenticherà. Sbaglia qualcosa coi piedi ma è molto attento tra i pali".