Duello italiano per Solis del Girona: Torino e Sassuolo pensano al centrocampista

Duello di mercato tra due società di Serie A per Jhon Solis. Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it, il Torino e il Sassuolo seguono con interesse il centrocampista del Girona, che in Spagna non sta trovando lo spazio sperato. Con la risoluzione anticipata del prestito di Asllani, l'acquisto dell'ex Atletico Nacional potrebbe essere la soluzione ideale per i granata. Il mercato però è appena iniziato e bisognerà attendere per capire in che direzione andrà la trattativa.

Solis, che ha un contratto con il Girona valido fino al 30 giugno 2028, vanta 61 presenze e un gol con gli spagnoli e 38 incontri con l'Atletico Nacional. Inoltre è sceso in campo 10 volte con la Colombia Under 16. Nel suo palmares vanta un campionato colombiano, una Coppa di Colombia e una Supercoppa Colombiana. In questa stagione è rimasto sul terreno di gioco solo per 531 minuti, spalmati in 14 presenze, 12 ne LaLiga e 2 in Coppa del Re.