Ufficiale Girona, Solis va a giocare in Inghilterra: ufficiale la sua firma per il Birmingham City

Partenza in casa Girona, che ha definito la cessione del centrocampista Jhon Solis in prestito al Birmingham City. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Birmingham City è lieto di confermare l'ingaggio di Jhon Solis in prestito fino alla fine della stagione 2025-26, previa autorizzazione. Il ventunenne arriva dal Girona, squadra della Liga, e rafforza le opzioni di Chris Davies a centrocampo.

Il centrocampista nato in Colombia, noto per la sua abilità nel recuperare palla e per le sue doti tecniche, è il secondo acquisto dei Blues nella sessione di calciomercato di gennaio, dopo l'ingaggio di Kai Wagner dal Philadelphia Union. Centrocampista centrale, Solis ha iniziato la sua carriera in Colombia con l'Atlético Nacional, dove ha contribuito alla vittoria dell'Apertura nel 2022 e della Superliga nel 2023.

Le sue prestazioni catturarono l'attenzione del Girona, che si affrettò ad ingaggiare il centrocampista nel settembre 2023; Solis collezionò 22 presenze nella sua stagione d'esordio, mentre la squadra spagnola si classificò terza nella Liga. Solis ha giocato contro squadre del calibro di Paris Saint-Germain, Liverpool e Arsenal nella UEFA Champions League durante la stagione 2024-25 e ha collezionato 61 presenze in tutte le competizioni con il Girona".