TMW Dusan Vlahovic 6 mesi dopo. L'ultimo gol in campionato con la Juventus era arrivato a ottobre

Dusan Vlahovic ha riacceso l'entusiasmo dell'Allianz Stadium, con la rete in apertura di secondo tempo che ha regalato il pareggio alla Juventus contro un Verona che era andato sorprendentemente in vantaggio con Bowie.

Una rete fondamentale per la partita della Juventus, ma anche pesantissima per quel che riguarda il centravanti serbo. Vlahovic infatti non trovava la via del gol in campionato con la maglia bianconera addirittura dal 29 ottobre 2025, quando la Juventus vinse contro l'Udinese in casa per 3 a 1. Poi qualche partita a digiuno, una rete in Champions League contro lo Sporting ed il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box diversi mesi.

Oggi, 186 giorni dopo l'ultima esultanza in campionato, ecco il gol. Una punizione pennellata dal limite dell'area che ha trovato anche la complicità di Montipò, per il momentaneo 1-1. Una rete simbolica, che rilancia la Juventus all'interno di una partita complessa e da vincere ad ogni costo per puntellare la zona Champions. "Vlahovic sta recuperando, ha avuto un brutto infortunio ma se la partita lo richiedesse... lui si è calato benissimo nella squadra, per essere al servizio di tutti", aveva detto nel prepartita Luciano Spalletti. E' servito, e ha dato una grande risposta sul campo.