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Juve tra errori e occasioni mancate, Vlahovic salva la faccia

Juve tra errori e occasioni mancate, Vlahovic salva la faccia TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus ha fallito l’ennesima occasione della stagione. I bianconeri erano scesi in campo sapendo che il Milan aveva perso, eppure questo non è servito da stimolo. La Juventus ha cominciato la sfida contro il Verona attaccando, ma ha commesso troppi errori sotto porta. Poi, in una delle poche volte in cui il Verona ha messo fuori il naso dalla sua area, Bremer prima e Di Gregorio poi hanno commesso delle ingenuità che hanno portato allo svantaggio. Questo è stato un film già visto dalla Juventus, che in casa ha sofferto le piccole squadre. Infatti, quella contro il Verona è stata la replica delle gare contro Lecce e Sassuolo. Nel secondo tempo, Spalletti ha inserito subito Vlahovic, che è stato decisivo. Conceicao si è conquistato un calcio di punizione che DV9 ha scagliato alle spalle di Montipò. Da lì in avanti la Juventus ha alzato il ritmo, ma senza trovare la via del gol. Sul finale ci si è messa anche la sfortuna e Zhegrova ha colpito un palo. A parte Vlahovic, chi è entrato dalla panchina non ha dato nulla e Miretti e Koopmeiners hanno fatto anche diversi errori. Adesso la Juventus avrà di fronte a sé le gare contro Lecce, Fiorentina e Torino e saranno 3 partite da non fallire.

Cambiaso analizza la prestazione della Juventus.
Andrea Cambiaso, al termine della gara contro il Verona, ha analizzato la prestazione della Juventus: “Avete staccato la spina? Non sono d’accordo perché abbiamo creato 4/5 occasioni nitide e due pali. È normale criticare la Juve ma non sono d’accordo. Dobbiamo rimanere lucidi, sereni e tranquilli, perché sapevamo di dover vincere le prossime tre partite a prescindere da oggi. Dobbiamo rimanere sereni e tranquilli”. Il numero 27 bianconero ha poi sottolineato che la squadra ha preso gol alla prima occasione e non è la prima volta che è capitato in stagione: “Non è un caso perché purtroppo è capitato più volte. Forse è mancata la percezione del pericolo e io in questo sono il numero uno, è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Bisogna restare un po’ più attenti, oggi abbiamo fatto una buona partita, forse un po’ lenti nel primo tempo, ma sereni e tranquilli per lavorare con entusiasmo”. Infine, Cambiaso ha sottolineato che nello spogliatoio il clima non era dei migliori: “Oggi c’è rammarico, ovvio, rabbia. Era un’occasione grande, anche per la partita fatta siamo arrabbiati. Sappiamo di aver buttato via un’occasione importante. Le prossime tre partite sono da vincere e quindi bisogna stare tranquilli”.

Spalletti commenta l’ennesimo pari casalingo.
Luciano Spalletti, al termine della gara contro il Verona, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla lotta Champions: “Con questo risultato bisognerà battere le altre ancora di più. Abbiamo buttato via tantissima roba e probabilmente ci toccherà andarla a prendere in situazioni più difficili di questa. Bisognerà andarsi a prendere il risultato di oggi da altre parti”. Il tecnico di Certaldo ha poi risposto così a chi gli ha chiesto se il risultato del Milan possa aver inconsciamente influenzato i bianconeri: “Non lo so, purtroppo questi momenti ci capitano. Si diventa un po’ meno esecutivi, non voglio dire superficiali, si diventa un po’ ragazzi. Se gli altri son bravi a sfruttarli poi vai in difficoltà. Per quanto mi riguarda, conosco queste dinamiche, son stato tutta la settimana ad evidenziare i pericoli di una partita del genere. Tutti coloro che ti vogliono ‘fregare’ ti dicono che è già vinta ma niente è vinto nel calcio, devi portarlo a casa con applicazione, controllo. Devi controllare sempre tutto e stare bello sveglio altrimenti ti capita l’imprevisto, perchè loro hanno tirato in porta tre volte. Magari non fai gol ma la mantieni lì nelle possibilità di fare gol e poterla vincere. Nel primo tempo si è giocata una buona partita ma il gol ci ha incasinato e reso frenetici a livello di testa, non di giocate. Quando gli altri si abbassano così tu per forza rischi di perderla qualche palla, quindi devi essere più paziente. Yildiz aveva speso molte fatiche nella partita, non l’abbiamo tenuta in mano nel territorio dove andiamo a perdere palla. Questo ci ha costretto a buttare via fiato e meriti che potevano essere spesi in un’altra maniera. Poi quando ti vuol dire rogna ti dice rogna. Da dopo questa conferenza si inizia a pensare alla prossima”. Infine Spalletti ha parlato del rientro di Vlahovic: “Ci sono tante cose positive oltre al suo gol. Ha fatto vedere il suo carattere quando è entrato. Positivo è anche il finale della squadra perché bastava un soffio di vento per far entrare la palla. La squadra è in condizione positiva perché avevamo messo tutto nelle condizioni di poter fare questo assalto giocando la partita in 20 metri però poi non si è fatto gol. Oggi bisognava vincere punto e basta”.

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