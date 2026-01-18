Genoa, novità a destra: Norton-Cuffy neanche in panchina, c'è Sabelli. La spiegazione di De Rossi

Una sola novità di formazione per il Genoa che alle 12.30 scenderà in campo al "Tardini" contro il Parma. Mister Daniele De Rossi cerca continuità di risultati dopo il pareggio di Milano e la vittoria casalinga contro il Cagliari per tenere il passo degli isolani, vittoriosi ieri sera in casa contro la Juventus, e cercare di tenere a distanza la zona retrocessione. Una partita, quella contro i gialloblù di Cuesta, che sarà molto insidiosa contro una squadra di qualità e in lotta per gli stessi obiettivi di Vasquez e compagni.

Norton-Cuffy out, c'è Sabelli

E per l'occasione in attacco ci saranno ancora una volta Vitinha e Colombo con Ellertsson che vince il ballottaggio con Thorsby e viene confermato nel ruolo di mezzala sinistra. La novità però riguarda la corsia destra con Sabelli schierato dal primo minuto al posto di Norton-Cuffy. L'esterno inglese non aveva fatto benissimo contro gli isolani di Pisacane ma era in lizza per una maglia da titolare oggi.

La spiegazione di De Rossi

A spiegare l'assenza del calciatore inglese ci ha pensato direttamente l'allenatore rossoblù intervenuto poco prima del calcio d'inizio del match ai microfoni di DAZN: "Ha sentito un fastidio in settimana e non era al meglio. Abbiamo fiducia in Sabelli".