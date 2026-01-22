Genoa, Norton-Cuffy valutato giorno per giorno: ma Sabelli sulla corsia destra è una garanzia

La sua assenza a Parma ha destato un po' di preoccupazione. Brooke Norton-Cuffy non è andato neanche in panchina nel match poi pareggiato da rossoblù al "Tardini". Un'assenza che è stata annunciata nel corso delle interviste pre-gara proprio dal tecnico Daniele De Rossi che ha dichiarato: "Ha sentito un fastidio in settimana e non era al meglio. Abbiamo fiducia in Sabelli".

Sabelli una garanzia sulla fascia destra

E la fiducia in Stefano Sabelli è stata ripagata in maniera perfetta dall'esterno romano. Il numero 20 ha dimostrato, ma non ce n'era il bisogno, di essere un giocatore affidabile in quel ruolo sapendo abbinare la giusta dose di copertura a quella di spinta. A cui va aggiunta la determinazione e la cattiveria agosnistica che proviene da un giocatore che ha sempre messo tutto in campo e negli ultimi anni rappresenta una colonna importante per lo spogliatoio del Grifone.

La situazione di Norton-Cuffy

Tornando invece alle condizioni di Norton-Cuffy, verranno valutate giorno dopo giorno per capire lo stato del ragazzo. Il calciatore inglese infatti ha accusato un problema muscolare alla gamba destra di lieve entità. Sono infatti scongiurate lesioni e già per la gara di domenica potrebbe anche essere a disposizione qualora riuscisse a smaltire il fastidio visto che oggi dovrebbe già rientrare.