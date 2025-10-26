Paulo Dybala la sblocca al Mapei Stadium. Sassuolo-Roma è 0-1 al 16'
Paulo Dybala porta avanti la Roma contro il Sassuolo dopo 16 minuti di gioco, segnando il suo primo gol in questo campionato.
Triangolo veloce fra l'argentino e Cristante che porta alla conclusione il centrocampista. Sulla respinta di Muric, la Joya è veloce a trovare il tiro di destro, portando il risultato del Mapei Stadium sullo 0-1.
L'ultima rete di Dybala su azione era datata 29 dicembre 2024, contro il Milan.
