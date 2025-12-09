Dybala vuole restare, la Roma prende tempo: il punto sul rinnovo della Joya

Paulo Dybala vuole restare alla Roma e questa è una prima novità che è bene registrare, visto che non era affatto scontata. Secondo quanto riportato dall'edizione locale de La Repubblica, la Joya si aspetta però che anche la società faccia un passo avanti e per questo è previsto un primo confronto tra la dirigenza e l'agente dell'argentino nelle prossime settimane. In ogni caso, è da escludere a priori l'addio a gennaio: l'argentino è rimasto sorpreso delle voci che vorrebbero un suo ritorno in patria.

La Roma finora non si è mossa, attende, prende tempo per riflettere. Massara vuole puntare sui calciatori Under 30 e sfoltire il monte ingaggi. Oggi il 32enne percepisce 8,5 milioni di euro netti più bonus a stagione, cifre che difficilmente verranno replicate dai giallorossi. Gasperini e il club adesso si aspettano uno sprint da parte del giocatore, che deve dimostrare di poter garantire il suo apporto in maniera continua, altrimenti il futuro è destinato a essere sempre più incerto.

In questo 2025-2026 per ora Dybala vanta 10 presenze e un gol in Serie A e 2 gare e una rete in Europa League. Pesa il rigore sbagliato contro il Milan a San Siro sul risultato di 1-0 a pochi minuti dalla fine.