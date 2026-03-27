Dzeko in gol contro il Galles. In Nazionale va a segno da 20 anni consecutivi

L'Italia punta il Mondiale. Ma per ottenere il pass alla rassegna iridata servirà battere la Bosnia martedì sera, nel catino infuocato che sarà lo stadio Bilino Polje di Zenica. Un match da dentro o fuori contro una Nazionale che ha in Edin Dzeko il suo riferimento tecnico e di personalità.

L'ex centravanti fra le altre di Roma, Inter e Fiorentina anche ieri sera è stato decisivo col gol che ha portato al pareggio contro il Galles, gara poi vinta ai calci di rigore. Quella del centravanti è stata la prima rete in Nazionale del 2026, prolungando così una striscia che è iniziata addirittura il 2 giugno del 2007, 20 anni fa. 20 anni in cui Dzeko ha sempre segnato almeno un gol all'anno, con la propria Nazionale.

Nello specifico sono 147 le presenze di Dzeko con la sua Bosnia, in cui sono arrivati 73 gol e 29 assist. Numeri importantissimi che testimoniano la sua longevità e la sua efficacia sotto porta. Un motivo in più per l'Italia di Gennaro Gattuso per non sottovalutare l'avversario e per prestare particolare attenzione ad un giocatore che nel corso del tempo ha saputo reinventarsi ma senza mai perdere il senso del gol che da sempre lo ha accompagnato in carriera.