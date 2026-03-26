Katic e il trasferimento di Dzeko allo Schalke 04: "Gli dicevo di venire ma non ci credevo"

Nello scorso calciomercato di gennaio, Edin Dzeko ha lasciato la Fiorentina e la Serie A per tornare in Germania, dove ha deciso di vestire la maglia della nobile decaduta Schalke 04, in Zweite Bundesliga, almeno fino al termine della stagione.

Del trasferimento di Schalke 04 ha parlato nelle scorse ore anche Nikola Katic, difensore croato che gioca proprio nella squadra di Gelsenkirchen, e che si è espresso così nel corso di un'intervista con Suddeutsche Zeitung: "Dopo il mio trasferimento qui, guardava tutte le partite dello Schalke perché c'ero io. Gli dicevo che avrebbe potuto unirsi a noi se le cose non fossero migliorate per lui a Firenze… ma non avrei mai pensato che sarebbe successo. “State ancora cercando un attaccante?” mi disse a Natale. Pensai a una battuta".

Nel prosieguo della sua intervista, Katic spiega come quello di Dzeko non fosse affatto uno scherzo: "Abbiamo parlato al telefono, ed era serio. Gli ho detto: chiamo subito l’allenatore. Non credereste a quante offerte ha ricevuto Edin, a soli 39 anni… grandi club, club ricchi… ma per lui i soldi non contavano. Ero sicuro fin dal primo giorno che sarebbe venuto allo Schalke".