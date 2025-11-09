Dzemaili scherza: "Orsolini? Se è così è per gli accidenti e gli schiaffi presi da me e Palacio"

In vista del big match di questo pomeriggio al Dall’Ara tra Bologna e Napoli a La Gazzetta dello Sport ha parlato il doppio ex Blerim Dzemaili: “Io non sono d’accordissimo con l’idea che il Napoli debba dare un segnale: è lassù in Serie A poi è vero che in Champions pensava di avere qualche punto in più ma è una Champions strana questa. L’anno scorso vinse il Psg che si qualificò da diciottesimo. Quindi, non vedo una situazione drammatica. Semmai può essere drammatico giocare con questo Bologna, che è un club più europeo del Napoli”.

Su Conte e Italiano

“A me piace come gioca Conte: è uno sviluppo bello, lineare. Lo trovo assolutamente piacevole e redditizio. Ma pure il Bologna ha un proprio profilo molto bello: ha un fare internazionale con l’aggressione, la velocità d’esecuzione. Ha perso Ndoye eppure è lì al quinto posto, gioca sempre a calcio e non perde”.

Sulle assenze del Napoli

“Hojlund ha caratteristiche diverse da Lukaku: è bravo ma il belga manca. De Bruyne ko? È da inizio anno che dico che dà tanto ma toglie libertà a McTominay, giocatore che adoro assieme ad Anguissa. Del Bologna chi scelgo? Orsolini. Quando leggerà le mie parole si metterà a ridere... Perché sa quanti accidenti gli ho mandato e quanti “schiaffi” gli ho dato per farlo migliorare? Io e Palacio a pioggia... (sorride, ndr). Ed è cresciuto: è maturo e decisivo”.

Sulle possibilità di scudetto del Napoli

“L’anno scorso dissi che doveva vincerlo, era superiore. Quest’anno dico che l’Inter, per la “rosa” vasta che ha, quella che non ha il Napoli, deve vincerlo; e che i partenopei possono vincerlo. La Champions porta via sempre qualcosa…”.