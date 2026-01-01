Il Genoa e un calendario che sorride: a gennaio tre scontri diretti, DDR vuole risalire

La cura Daniele De Rossi ha funzionato per il Genoa, che dall'arrivo del tecnico ex Roma è tornato a fare punti e a convincere i propri tifosi. Per questo in Liguria si guarda con ottimismo al prossimo futuro, soprattutto al mese di gennaio, durante il quale sarà aperto anche il mercato, che potrà rinforzare in qualche modo i rossoblù.

Il Grifone se la vedrà contro Pisa, Milan, Cagliari, Parma, Bologna e Lazio, con gare in perfetta alternanza casa, trasferta. Il Grifone dunque avrà ben 3 scontri diretti da giocare, anche se sono previste pure 3 partite contro squadre del calibro di Milan, Bologna e Lazio. Alla chiusura della sessione di trasferimenti, la situazione per la lotta salvezza sarà molto più chiara e Marassi dovrà aver aiutato i suoi beniamini nei match da dentro o fuori che sono in programma.

Il calendario durante il mercato

3 gennaio ore 15 - Genoa vs Pisa (18^ giornata di Serie A)

8 gennaio ore 20:45 - Milan vs Genoa (19^ giornata di Serie A)

12 gennaio ore 18:30 - Genoa vs Cagliari (20^ giornata di Serie A)

18 gennaio ore 12:30 - Parma vs Genoa (21^ giornata di Serie A)

5 gennaio ore 15:00 - Genoa vs Bologna (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Lazio vs Genoa (23^ giornata di Serie A)