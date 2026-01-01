Maresca verso l'addio al Chelsea, la Fiorentina prende Solomon: le top news delle 13

Il 2026 si apre con una notizia clamorosa che arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Enzo Maresca è a un passo dall’addio al Chelsea. La decisione definitiva sul futuro del tecnico italiano è attesa nelle prossime ore, con i Blues attesi domenica dalla delicatissima trasferta sul campo del Manchester City. Il crollo in classifica – una sola vittoria nelle ultime sette gare e un distacco lievitato a quindici punti dall’Arsenal – ha creato un clima di forte tensione a Stamford Bridge. I fischi rivolti a Maresca nell’ultimo turno, sia al momento della sostituzione di Cole Palmer sia al triplice fischio del 2-2 contro il Bournemouth, hanno certificato una frattura ormai evidente con l’ambiente. Le prossime 48 ore potrebbero portare a un cambio in panchina già prima della sfida dell’Etihad.

Primi movimenti importanti anche in Serie A, con la Fiorentina che si prepara ad accogliere il primo acquisto della nuova gestione tecnica. Manor Solomon è infatti il primo colpo messo a segno da Fabio Paratici, seppur ancora ufficioso nel suo nuovo ruolo dirigenziale in viola. L’ala israeliana classe ’99, di proprietà del Tottenham e reduce da una prima parte di stagione al Villarreal con pochissimo spazio, è pronta a sbarcare a Firenze per rinforzare le corsie offensive. Ventisei anni, mancino di piede destro abituato a partire largo e ad accentrarsi, Solomon rappresenta un innesto funzionale a un possibile cambio di modulo e alla volontà del club di dare un nuovo volto a una squadra apparsa finora troppo monocorde.

Dal Brasile arriva invece una notizia che farà felici i tifosi del Santos: Neymar e il club paulista continueranno insieme. Il fuoriclasse ha rinnovato il proprio contratto, che non scadrà più il 10 giugno 2026 ma è stato prolungato fino al 31 dicembre, confermando così la volontà delle parti di proseguire un progetto che ha già riacceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri.

Sul fronte Premier League, infine, il Manchester United guarda con sempre maggiore attenzione al mercato degli attaccanti. Secondo Football Insider, i Red Devils hanno messo nel mirino Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, ritenuto un profilo affidabile per dare peso e continuità al reparto offensivo. Le difficoltà di Benjamin Šeško e il rendimento altalenante di Joshua Zirkzee hanno spinto il club a valutare nuove soluzioni. In questo scenario, un eventuale arrivo di Mateta a Old Trafford potrebbe liberare proprio Zirkzee, centravanti corteggiatissimo in Italia e in particolare dalla Roma, pronta a monitorare con grande attenzione gli sviluppi della situazione.