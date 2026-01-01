Serie B, da Cissè a Bettella: ecco top e flop del Catanzaro

Quando vinci otto delle ultime dieci giornate di campionato del 2025 è facile immaginare quale sia la valutazione dell’operato messo in mostra. Il Catanzaro di Alberto Aquilani dopo le prime settimane di assestamento ha preso il volo sul finire dell’anno. Arrivando al quinto posto in classifica, a ridosso di corazzate come Palermo e Venezia. Di seguito il meglio e il peggio della rosa calabrese nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Alphadio Cissè è senza dubbio il calciatore di copertina di questo Catanzaro. Sia perché in pochi si aspettavano un impatto simile sulla Serie B del talento di proprietà dell’Hellas Verona, sia perché quanto messo in mostra, in chiave azzurra, è da tenere in ampia considerazione. Alle sue spalle tre elementi di esperienza come Pigliacelli, Petriccione e Brighenti, con un ‘infiltrato di lusso’ come il classe 2004 Costantino Favasuli cresciuto nelle giovanili della Fiorentina.

1. Cissè (Catanzaro) 6.36 (18)

2. Pigliacelli (Catanzaro) 6.31 (18)

3. Petriccione (Catanzaro) 6.21 (12)

4. Favasuli (Catanzaro) 6.18 (17)

5. Brighenti (Catanzaro) 6.18 (11)

FLOP 5

Il fatto che fra i cinque peggiori giocatori in termini di rendimento ce ne siano due con una media voto superiore al 6 e altri due oltre il 5.9 chiude ogni tipo di discorso.

1. Bettella (Catanzaro) 5.85 (10)

2. D'Alessandro (Catanzaro) 5.91 (11)

3. Rispoli (Catanzaro) 5.92 (13)

4. Iemmello (Catanzaro) 6.11 (18)

5. Antonini (Catanzaro) 6.14 (18)