È sempre più Giovane Signora: la Juve chiude con l'Ajax il trasferimento di Esad Deniz

La Juventus ha definito in queste ore l'accordo per l'acquisto del sedicenne Esad Deniz, talento in arrivo dall'Ajax. L'operazione è ormai conclusa in ogni dettaglio e il giovane centrocampista è atteso in Italia già nella giornata di oggi, mentre le visite mediche sono fissate per domani.

Deniz rappresenta un nuovo, importante innesto per il progetto giovani del club bianconero, che continua a pescare nei migliori vivai d'Europa. Il contratto sarà valido fino al giugno 2028, fa sapere oggi Fabrizio Romano raccontando i dettagli di questo trasferimento giovanile per la Vecchia Signora.

Deniz, nato il 14 gennaio 2010 a Enschede (Paesi Bassi), è un giovane attaccante olandese di origini turche considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio dell’Ajax. Dopo aver iniziato la carriera nelle giovanili del FC Berghuizen e poi del Go Ahead Eagles, è approdato nell’accademia dell’Ajax nell’estate 2024, inizialmente nelle U15, e ha proseguito la crescita nelle formazioni giovanili del club. Alto e versatile, può giocare come centravanti puro ma anche sulle fasce esterne (sinistra o destra), distinguendosi per istinto del gol, consapevolezza posizionale, rapidità nel sfruttare gli errori difensivi e un tiro potente e preciso una volta in area. Viene regolarmente convocato nelle nazionali giovanili turche (Turchia U15/U16), dove ha già lasciato il segno in tornei e amichevoli internazionali, inclusi gol decisivi e prestazioni da man of the match, pur avendo anche presenze con l’Under olandese.