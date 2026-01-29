TMW Lazio, rimandato a domani l'arrivo di Przyborek: solo problemi logistici, operazione definita

Ultime di mercato in casa Lazio: l’arrivo di Adrian Przyborek è rimandato a domani. Era atteso per oggi, ma ci sono stati dei problemi logistici che hanno portato la società a slittare a domani. Nessun problema sull’operazione, è tutto confermato e il polacco diventerà nelle prossime ore un rinforzo per la trequarti di Maurizio Sarri.

L'ultima offerta biancoceleste è da 4.5 milioni di euro più 2.5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del 20%. Manca solo il transfer per poi organizzare il viaggio che, salvo ulteriori ritardi, porterà domani Przyborek a Roma. Poi effettuerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2030.

Si vedrà che impatto potrà avere il polacco fin da subito, anche considerando la sua posizione in campo. Przyborek ha giocato spesso da trequartista o da esterno d'attacco nel 4-2-2-2 del Pogon, svariando su tutto il fronte offensivo. Può diventare l'alternativa a Zaccagni sulla sinistra o, viste le difficoltà di Isaksen e Cancellieri, candidarsi anche a possibile protagonista sulla corsia di destra.