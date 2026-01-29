Cagliari, in ballo il riscatto di Kilicsoy. Il presidente del Besiktas: "Io volevo trattenerlo..."

Tra le più belle rivelazioni di questa prima parte di cammino stagionale del Cagliari c'è senza dubbio Semih Kilicsoy, compatto attaccante turco arrivato con grandi aspettative nel mercato estivo il quale, dopo un periodo di fisiologico adattamento al contesto del calcio italiano, è riuscito a entrare al meglio nelle rotazioni della squadra isolana, mettendo a segno 3 gol nelle 13 presenze raccolte fino a qui in Serie A, per una media realizzativa di una rete ogni 546 minuti in campionato.

In ballo c'è ancora il potenziale riscatto di Kilicsoy da parte del Cagliari, che lo ha acquistato ad agosto dal Besiktas in un affare a base prestito ma con l'inserimento di un diritto di riscatto da 12 milioni di euro in favore degli isolani, oltre al 20% sulla futura rivendita che rimane nelle mani della compagine bianconera di Istanbul.

A proposito di Kilicsoy e del suo possibile riscatto da parte del Cagliari, si è espresso così nelle scorse ore in conferenza stampa Serdal Adali, presidente del Besiktas: "Da parte del Cagliari non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale su Semih Kılıçsoy. Confrontandomi sia con i suoi agenti sia con la società, la mia intenzione era quella di trattenerlo, ma lui aveva le idee molto chiare e desiderava fare questa esperienza. Il Cagliari ci aveva informato della possibilità di esercitare l’opzione durante la finestra di mercato, ma al momento non ci sono stati sviluppi concreti".