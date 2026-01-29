Bari, Longo: "Palermo squadra top in ogni reparto. Noi invece dobbiamo rinforzarci ovunque"

Vigilia di gara per il Bari, che domani affronterà il Palermo nell'anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie B, che verrà appunto aperta dal match del 'San Nicola', dove mister Moreno Longo farà il suo nuovo esordio casalingo dopo la vittoria di Cesena dello scorso weekend.

Proprio da quei tre punti parte la conferenza stampa del tecnico: "Da Cesena mi porto dietro la reazione nervosa, la squadra ha dimostrato di saper reagire e ha messo in campo caratteristiche differenti dalle ultime uscite; mi è piaciuto anche l'atteggiamento dopo il gol preso, il ricercare anche in partita gli input degli allenamenti. Ma c'è da migliorare su tanti aspetti, la situazione è complicata e non c'è da pensare di aver risolto qualcosa".

Parlando quindi della rosa, anche in relazione al mercato e non solo circa il match: "Dobbiamo dare il tempo ai nuovi innesti di inserirsi e di mettersi dentro un contesto che stiamo formando, dobbiamo essere bravi però a farlo più velocemente possibile, il tempo a disposizione è poco: mi aspetto intanto disponibilità, ma non chiedo più tanto perché a oggi mi sembra inopportuno parlare di altro. Poi starà a loro far vedere le qualità che hanno. Castrovilli? È rientrato in gruppo a metà settimana, ha svolto un solo allenamento completo con la squadra, tra poco ci sarà la rifinitura quindi vedrò. Il discorso che ora faccio vale per lui, ma anche per gli altri: fino all'ultimo minuto della chiusura del mercato ci saranno per tutti delle valutazioni, qualche pensiero c'è perché 30 calciatori sono pure troppo, e in queste gare ci sono da avere risposte. Poi tireremo le somme, ma la squadra c'è da completarla: faremo qualcosa probabilmente in tutti i reparti, ma non c'è un priorità assoluta, se non quella di rinforzare la squadra con gente che abbia il fuoco dentro. Moncini? L'ho trovato motivato per iniziare un nuovo percorso, azzerando quello che è stato il passato: a Cesena mi ha dato un buon segnale, spero dia continuità a quello che ci ha fatto vedere".

In conclusione, il suo pensiero sull'avversario: "Il Palermo è una squadra forte che non ha bisogno di presentazioni, ha giocatori top in ogni reparti. Ci sarà bisogno della partita perfetta per portare via punti, si dovrà stare attenti ovunque: mi sembra che la squadra, a livello di qualità di organico, abbia innalzato davvero molto l'asticella".