Venezia, ecco Junior Ligue: contratto fino al 2028, con opzione fino al giugno 2030
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Venezia "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Zürich le prestazioni sportive di Calixte Paul “Junior” Ligue.
Nato a Zurigo, l’esterno sinistro classe 2005 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2030.
Cresciuto nel settore giovanile dell’FC Zürich, Ligue ha esordito in Prima Squadra nella stagione sportiva 2023/24. Con il club svizzero ha collezionato complessivamente 60 presenze, mettendo a segno un gol e due assist tra campionato e Coppa Nazionale, oltre a una presenza nelle qualificazioni alla UEFA Conference League.
A livello internazionale, Ligue ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili della Svizzera, debuttando con la Nazionale Under 21 nel marzo 2025".
