Ufficiale Sampdoria, ecco Di Pardo in difesa. Ha firmato un contratto fino al giugno 2029

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, raccontando poi delle visite mediche: e adesso l'ufficialità del tutto, perché Alessandro Di Pardo è un nuovo giocatore della Sampdoria, con la quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Il giocatore è arrivato in blucerchiato a titolo definitivo dal Cagliari.

Questa, la nota diffusa dalla società ligure:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Di Pardo (nato a Rimini il 18 luglio 1999). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029".

Ha fatto eco anche il comunicato di saluto dei sardi: "Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Di Pardo che si trasferisce all’U.C. Sampdoria a titolo definitivo.

Classe 1999, il laterale destro è arrivato in Sardegna nell’estate 2022: alla sua prima stagione in rossoblù ha totalizzato 21 presenze, dando il suo sostanziale contributo alla promozione nella massima serie, titolare anche nella finale play-off vinta a Bari, l’11 giugno 2023.

Ha segnato il suo primo gol con la maglia del Cagliari nell’agosto successivo – una rete decisiva per il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Palermo all’Unipol Domus (2-1) – in campo in 18 partite nella stagione 2023/24. Dopo lo scorso campionato in prestito al Modena (26 reti, con 2 gol e 2 assist), ha giocato in rossoblù questa prima parte di stagione.

Professionista, esempio di serietà, il Club lo ringrazia per quanto dato alla causa rossoblù in questi anni e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera.

Grazie di tutto, Dipa".