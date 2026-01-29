TMW
Brignola può lasciare la Ternana: doppio sondaggio dalla Serie C
TUTTO mercato WEB
Arrivato a Terni nell’estate 2024 dal Catanzaro, Enrico Brignola, attaccante classe 1999, cresciuto nelle giovanili della Roma e approdato giovanissimo sul palcoscenico della Serie A con la maglia del Benevento, non è mai riuscito a imporsi con la Ternana.
Per il calciatore originario di Caserta, infatti, le presenze con le Fere sono appena 12, senza gol all’attivo.
Per questo motivo non è da escludere una separazione tra le parti nel corso dell’attuale sessione di calciomercato. Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore sarebbe al centro di un duplice interesse, sempre dal Girone C di Serie C: Foggia e Latina sarebbero infatti pronte a prelevarlo dal sodalizio umbro.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile