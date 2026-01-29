TMW
Padova, domani Silletti in città per visite e firma. Ecco la durata del contratto
Sarà legato ai colori del Padova il futuro professionale di Enrico Silletti, difensore centrale classe 1997 attualmente in forza al Team Altamura.
Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il giocatore è atteso domani pomeriggio nella città veneta per le consuete visite mediche di rito e le firma sul nuovo contratto con la società biancoscudata.
Il giocatore cresciuto nelle giovanili del Bari firmerà un contratto fino al giugno 2029, ma il suo sbarco definitivo all'Euganeo si concretizzerà solo il prossimo luglio.
In base agli accordi fra Padova e Altamura Silletti chiuderà la stagione in corso nella rosa di mister Devis Mangia.
