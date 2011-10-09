Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Fra questa sera e domani si chiuderà il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia Women e si conosceranno le quattro squadre che si sfideranno per la vittoria del trofeo nazionale. Dopo le gare d’andata l’unica squadra ad aver messo un’ipoteca importante per la qualificazione è l’Inter che ha battuto 2-0 in trasferta la Ternana Women, mentre nelle altre sfide regna l’equilibrio. Se la Juventus infatti parte con un leggero vantaggio sul Napoli Women vista la vittoria in Campania per 2-1, le altre due sfide partono dal risultato di parità.
La Fiorentina ospiterà il Milan dopo l’1-1 dell’andata, mentre la seconda parte del derby capitolino si giocherà in casa della Roma con lo 0-0 dell’andata che lascia aperta ogni porta alla qualificazione.
Quarti di finale
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.
