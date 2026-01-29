Catanzaro, arriva dall'Udinese la soluzione per la fascia mancina: fatta per Esteves
Arriva al termine la ricerca di un esterno mancino da parte del Catanzaro. Stando a quanto riportato da CalcioCatanzaro, è in arrivo Gonçalo Esteves, terzino portoghese classe 2004, di proprietà dell'Udinese che nella prima parte della stagione ha militato nell’Alverca, club della massima serie portoghese.
L’operazione si dovrebbe completare con la formula del titolo definitivo con una clausola sulla futura rivendita che garantirà al club friulano il 50% dell’incasso.
