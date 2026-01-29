Juventus, non solo il Bologna: l'Espanyol si muove per il prestito di Joao Mario
Il mercato della Juventus ha ancora tanto da dire, in questi ultimi giorni di trattative della sessione invernale che chiuderà il prossimo 2 febbraio alle ore 20. Sia in entrata che in uscita.
Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo in queste ore l'Espanyol si sta muovendo con convinzione per Joao Mario, esterno destro che dall'arrivo di Luciano Spalletti in panchina ha trovato pochissimo spazio. Il club di Barcellona avrebbe chiesto alla Juventus la cessione in prestito fino al termine della stagione, con lo stesso Joao Mario che ha già dato il proprio via libera all'operazione. Il portoghese è osservato anche dal Bologna nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Emil Holm al Napoli in queste ultime ore di trattative.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
