È superMaignan! E il Milan ci riprova: offerta da 5 milioni per avere un nuovo sì

Le grandi prestazioni in campo non sono passare inosservate e il Milan è pronto a tornare alla carica per convincere Mike Maignan. Il club ha provato a riaprire la porta del dialogo: se il francese vorrà rimanere rossonero è ancora valida la penultima proposta. Sul tavolo c’è un’offerta di rinnovo per altre due-tre stagioni a cinque milioni netti all’anno (non più 4), fa sapere la Gazzetta dello Sport.

Una netta crescita di stipendio rispetto ai 3,2 attuali, nonostante l’età che avanza: una generosità inusuale verso un giocatore che ha già compiuto trent’anni. Questo Maignan però la merita. Per gli stessi motivi, ha catturato le attenzioni della concorrenza straniera, la più pericolosa e agguerrita: Mike ha mercato in Premier League. E c’è anche una pista italiana che lo porterebbe a Torino, sponda Juventus.

Il club ha rimesso sul tavolo quella che era una delle ultime proposte, prima che – complici anche gli errori in campo e la confusione del Milan dell’anno scorso – le parti si alzassero senza darsi un nuovo appuntamento. A quella fase era seguita una grande freddezza, con la società e il portiere che hanno guardato altrove. Riscaldare il legame resta molto difficile, ma verrà comunque fatto un tentativo. La fascia da capitano confermata al braccio è un segnale di disgelo.