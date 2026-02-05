Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Edmundsson e non solo. Sammarco sui nuovi del Verona: "Bowie ha entusiasmo, giocatore importante"

Edmundsson e non solo. Sammarco sui nuovi del Verona: "Bowie ha entusiasmo, giocatore importante"TUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
ieri alle 17:23Serie A
Tommaso Bonan

Per Bowie è già il momento di giocare titolare? Alla vigilia della delicatissima sfida salvezza contro il Pisa, il neo tecnico (ad intermin) del Verona, Paolo Sammarco (già allenatore della Primavera), nella conferenza stampa di vigilia ha avuto anche modo di rispondere ad alcune domande sui singoli della rosa, tra cui quella appunto sullo scozzese (nella foto) appena arrivato dal calciomercato di gennaio: "Stiamo valutando, ha fatto 3 allenamenti con noi. Ha entusiasmo, è un giocatore importante, che può far bene".

Perilli o Montipò?
"Sono due grandissimi professionisti, come per gli altri devo ribadire la grandissima disponibilità negli allenamenti. Lorenzo (Montipò) però è il titolare della squadra. Ci prendiamo un attimo di tempo, ma sono abbastanza tranquillo su entrambe le scelte".

Uno come Cisse (venduto al Milan) avrebbe fatto di tutto per trattenerlo? C'è qualcuno dell'attuale Primavera già pronto, come Feola?
"Su Cisse credo che gli abbia fatto bene andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore, in bocca al lupo per la sua carriera. Sui ragazzi della Primavera stanno crescendo e facendo benissimo, qualcuno è stato chiamato in prima squadra e mantiene il ritmo, al livello degli altri. In questi tre giorni abbiamo lavorato, non è detto che ci sia spazio ora o più avanti, ma sicuramente sono vicini ai ritmi della prima squadra".

Vermesan può avere delle possibilità?
"Lui è cresciuto tanto come attaccante, è simile a Bowie come caratteristiche. Verrà con noi in panchina e vedremo, dipenderà dalle partite e dalle occasioni che ci saranno se potrà avere spazio in prima squadra".

Ci parla di Edmundsson e Bowie? Sono già pronti?
"Due giocatori molto interessanti, hanno fatto molto bene. Edmundsson può giocare nei tre ruoli di difesa indifferentemente, ha grande fisico, buona velocità ed è anche bravo tecnicamente, sicuramente può darci una mano. Bowie ha è strutturato, ma ha anche buona velocità, sa attaccare gli spazi molto bene, anche lui può darci una mano".

Gagliardini è fuori. Oltre ad Al-Musrati chi vede adatto davanti alla difesa fra le mezz'ali? Bernede ha già giocato lì, per esempio.
"I centrocampisti sono quelli, Al Musrati è quello è il più vicino come caratteristiche per giocare lì davanti alla difesa. Lovric ha buona tecnica, è un buon palleggiatore, secondo me è più mezz'ala che play, ma può giocare anche lì".

Articoli correlati
Sammarco nuovo allenatore del Verona: "Io ad interim? Il mio obiettivo è la partita... Sammarco nuovo allenatore del Verona: "Io ad interim? Il mio obiettivo è la partita contro il Pisa"
Verona, Sammarco si presenta: "Grande emozione, squadra pronta per il Pisa" Verona, Sammarco si presenta: "Grande emozione, squadra pronta per il Pisa"
Verona, ufficiale: Paolo Sammarco sarà l'allenatore ad interim, il comunicato Verona, ufficiale: Paolo Sammarco sarà l'allenatore ad interim, il comunicato
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio
Paratici: "Sabatini uno dei miei maestri". Lui ringrazia: "Ma non deve ispirarsi... Paratici: "Sabatini uno dei miei maestri". Lui ringrazia: "Ma non deve ispirarsi a nessuno"
Inter, Thuram: "La Champions mi ha fatto crescere molto. Vanno prese le distanze... Inter, Thuram: "La Champions mi ha fatto crescere molto. Vanno prese le distanze dai social"
L'Atalanta batte la Juventus 3-0, Palladino concede un giorno di riposo ai suoi:... TMWL'Atalanta batte la Juventus 3-0, Palladino concede un giorno di riposo ai suoi: ripresa sabato
Garics: "Non è vero che Conte scarica i giocatori. Uomo bianco o nero? Sì, totalmente"... Garics: "Non è vero che Conte scarica i giocatori. Uomo bianco o nero? Sì, totalmente"
L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del... L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
Palladino re dei cambi con l'Atalanta: 2 gol e 2 assist dei subentrati contro la... Palladino re dei cambi con l'Atalanta: 2 gol e 2 assist dei subentrati contro la Juventus
Atalanta, Scalvini: "Bravi a capire la partita. Giochiamo da squadra" Live TMWAtalanta, Scalvini: "Bravi a capire la partita. Giochiamo da squadra"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
3 Garics: "Non è vero che Conte scarica i giocatori. Uomo bianco o nero? Sì, totalmente"
4 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
5 L'Atalanta batte la Juventus 3-0, Palladino concede un giorno di riposo ai suoi: ripresa sabato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
Immagine top news n.1 Ranieri apre al grande ritorno di Francesco Totti: “Può essere utile alla Roma. Gasp martella”
Immagine top news n.2 Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
Immagine top news n.3 Spalletti: "Se fai la conta delle occasioni il risultato è falsato. Il rigore dell'Atalanta c'era..."
Immagine top news n.4 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca non perdona, Bremer stecca. CDK anonimo
Immagine top news n.5 Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini: "Attaccante? Scandagliato il mercato, ora aspettiamo Vlahovic"
Immagine top news n.7 Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Paratici: "Sabatini uno dei miei maestri". Lui ringrazia: "Ma non deve ispirarsi a nessuno"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Thuram: "La Champions mi ha fatto crescere molto. Vanno prese le distanze dai social"
Immagine news Serie A n.4 L'Atalanta batte la Juventus 3-0, Palladino concede un giorno di riposo ai suoi: ripresa sabato
Immagine news Serie A n.5 Garics: "Non è vero che Conte scarica i giocatori. Uomo bianco o nero? Sì, totalmente"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, senti Dal Canto: "Cicconi ha corsa e un piede d'oro. Può consacrarsi a Genova"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.4 Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Immagine news Serie B n.5 Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza
Immagine news Serie B n.6 Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e Galazzi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Audace Cerignola, Di Toro: "Il richiamo della Serie B ha pesato sulla scelta di Cuppone"
Immagine news Serie C n.2 Pugno duro del Viminale sui tifosi del Novara: trasferte vietate fino a fine stagione
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Viviani e Brignola verso l'esclusione dalla lista. E anche Vitali rischia
Immagine news Serie C n.4 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie C n.5 Rauti: "Vorrei liberarmi da 'mamma Torino'. Sarei felice se il Vicenza mi riscattasse"
Immagine news Serie C n.6 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
Immagine news Calcio femminile n.5 Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia
Immagine news Calcio femminile n.6 Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano