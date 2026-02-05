Edmundsson e non solo. Sammarco sui nuovi del Verona: "Bowie ha entusiasmo, giocatore importante"

Per Bowie è già il momento di giocare titolare? Alla vigilia della delicatissima sfida salvezza contro il Pisa, il neo tecnico (ad intermin) del Verona, Paolo Sammarco (già allenatore della Primavera), nella conferenza stampa di vigilia ha avuto anche modo di rispondere ad alcune domande sui singoli della rosa, tra cui quella appunto sullo scozzese (nella foto) appena arrivato dal calciomercato di gennaio: "Stiamo valutando, ha fatto 3 allenamenti con noi. Ha entusiasmo, è un giocatore importante, che può far bene".

Perilli o Montipò?

"Sono due grandissimi professionisti, come per gli altri devo ribadire la grandissima disponibilità negli allenamenti. Lorenzo (Montipò) però è il titolare della squadra. Ci prendiamo un attimo di tempo, ma sono abbastanza tranquillo su entrambe le scelte".

Uno come Cisse (venduto al Milan) avrebbe fatto di tutto per trattenerlo? C'è qualcuno dell'attuale Primavera già pronto, come Feola?

"Su Cisse credo che gli abbia fatto bene andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore, in bocca al lupo per la sua carriera. Sui ragazzi della Primavera stanno crescendo e facendo benissimo, qualcuno è stato chiamato in prima squadra e mantiene il ritmo, al livello degli altri. In questi tre giorni abbiamo lavorato, non è detto che ci sia spazio ora o più avanti, ma sicuramente sono vicini ai ritmi della prima squadra".

Vermesan può avere delle possibilità?

"Lui è cresciuto tanto come attaccante, è simile a Bowie come caratteristiche. Verrà con noi in panchina e vedremo, dipenderà dalle partite e dalle occasioni che ci saranno se potrà avere spazio in prima squadra".

Ci parla di Edmundsson e Bowie? Sono già pronti?

"Due giocatori molto interessanti, hanno fatto molto bene. Edmundsson può giocare nei tre ruoli di difesa indifferentemente, ha grande fisico, buona velocità ed è anche bravo tecnicamente, sicuramente può darci una mano. Bowie ha è strutturato, ma ha anche buona velocità, sa attaccare gli spazi molto bene, anche lui può darci una mano".

Gagliardini è fuori. Oltre ad Al-Musrati chi vede adatto davanti alla difesa fra le mezz'ali? Bernede ha già giocato lì, per esempio.

"I centrocampisti sono quelli, Al Musrati è quello è il più vicino come caratteristiche per giocare lì davanti alla difesa. Lovric ha buona tecnica, è un buon palleggiatore, secondo me è più mezz'ala che play, ma può giocare anche lì".