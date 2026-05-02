Ehizibue e Kristensen fanno esultare l'Udinese: Torino battuto 2-0 al Bluenergy Stadium

Un gol per tempo permette all'Udinese di avere la meglio per 2-0 sul Torino e di far esultare i propri tifosi. La rete del vantaggio è arrivata al 46' della prima frazione grazie a un tocco sottomisura di Ehizibue, bravissimo a sfruttare al meglio un errore di Obrador, colpevole di aver solo toccato un cross debole di Ekkelenkamp, che a sua volta aveva ricevuto la verticalizzazione di Solet.

Uno Zaniolo in versione super non è riuscito a trovare la via del gol, con il VAR che gli ha tolto la gioia del momentaneo 1-0, ma il raddoppio è comunque arrivato al 51' nella ripresa grazie al colpo di testa di Kristensen. Il difensore si è liberato della marcatura dei difensori del Torino e ha incornato alla perfezione il calcio d'angolo battuto da Miller, che ha fornito così il suo secondo assist stagionale, che si aggiunge al gol realizzato in Coppa Italia. Il Torino di D'Aversa è costretto ad arrendersi.

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