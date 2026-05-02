Napoli, due defezioni dell'ultim'ora per la trasferta di Como: due difensori danno forfait
Due brutte notizie per il Napoli per la trasferta di Como, in programma tra pochi minuti al Sinigaglia. Gli azzurri, impegnati nella quartultima giornata di campionato con l’obiettivo di blindare la Champions e inseguire il secondo posto, dovranno fare i conti con due assenze dell’ultim’ora, entrambe in difesa.
Come comunicato dal club, Mathias Olivera è stato fermato da un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione di Antonio Conte. Una defezione pesante per il reparto difensivo, già messo alla prova nel corso della stagione. Out anche Juan Jesus, indisponibile per motivi personali: un’ulteriore soluzione in meno per il tecnico azzurro in vista di una gara tutt’altro che semplice.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI COMO-NAPOLI
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Vojvoda, Van der Brempt.
Allenatore: Fabregas.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.
A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.
Allenatore: Conte.