Como-Napoli, le formazioni ufficiali: Nico Paz e Alisson Santos dal 1', la scelta su Diao
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Napoli, match valido per la 35^ giornata di Serie A. La banda di Fabregas cerca un posto in Champions League mentre gli azzurri di Conte non vogliono farsi rimontare dal Milan in classifica.
Lato padroni di casa, Fabregas sorprende e replica lo stesso undici titolare vincente a Marassi contro il Genoa: Diego Carlos vince il ballottaggio con Kempf, Da Cunha-Perrone la coppia di playmaker, Diao e Baturina larghi sugli esterni con Nico Paz '10' rifinitore e Douvikas la punta prescelta. Panchina per Morata, torna tra i convocati Sergi Roberto, così come Vojvoda.
Il Napoli invece propone un 3-4-2-1 con Hojlund intoccabile in avanti, De Bruyne-Alisson Santos in appoggio. Politano e Gutierrez esterni in un centrocampo a quattro, McTominay-Lobotka invece a centrocampo. Milinkovic-Savic e non Meret tra i pali con il terzetto difensivo Beukema-Rrahmani-Buongiorno.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Vojvoda, Van der Brempt.
Allenatore: Fabregas.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.
A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.
Allenatore: Conte.