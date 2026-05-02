Casarano, playoff a Monopoli. Di Bari: "La cura del dettaglio e la serenità faranno la differenza"

Trasferta in quel di Monopoli per il Casarano, che domani affronterà il Gabbiano in occasione della gara valevole per il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Gara secca, che vede i rossoblù svantaggiati per la posizione di classifica peggiore a quella dei biancoverdi, che hanno quindi due risultati su tre a favore.

Del match, ha così parlato il tecnico Vito Di Bari: "È una gara molto sentita da entrambi gli ambienti, sappiamo che tutti ci tengono, e questo è anche il bello del calcio. La Serie C regala emozioni, è bello vedere anche il seguito agli allenamenti, e domani daremo il massimo per regalare una grande soddisfazione ai nostri tifosi: vorrebbe anche dire passare il turno playoff, e ci teniamo davvero. La cura del dettaglio e la serenità faranno la differenza, l'adrenalina sarà da tenere a bada, ma ho la fortuna di allenare giocatori esperti che conoscono il valore di certe gare".

Conclude poi: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario già ora, e questo deve essere motivo di orgoglio, una storia da raccontare che nasce dall'anno scorso. A ogni modo ora sono sereno, e consapevole che posso essere di aiuto ai ragazzi: ma mi fido di loro".