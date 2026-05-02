Trento, Tabbiani e la sfida alla Giana: "Non si dovrà partire con l'idea che un pareggio basterà"

"È una partita importante, i playoff sono belli, gare secche per le quali abbiamo lavorato tutto l'anno: dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che ogni gara superata ci fa salire di livello. Siamo pronti e carichi per cercare di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso": così, alla vigilia della sfida alla Giana Erminio, il tecnico del Trento Luca Tabbiani, che ha fatto il punto quando manca sempre meno al primo turno della fase a gironi dei playoff.

Un match che si giocherà domani, in gara secca, ma contro un ostico avversario: "Le gare di campionato sono state entrambe a favore nostro, ma nei playoff è tutto diverso, le gare secche non contemplano errori. Noi abbiamo espresso il nostro miglior momento nella serenità e nella tranquillità, quindi dobbiamo giocarla come fosse una gara di metà campionato, per stare appunto sereni e tenere viva la speranza che danno i playoff, quella di poter sognare. La Giana però gioca bene, mister Espinal mi piace molto, servirà quindi rimanere sempre molto lucidi nell'arco della partita: ci sono tante insidie, e non si dovrà partire con l'idea che un pareggio basterà. Anzi, dovremmo dare noi il ritmo al match".

Conclude quindi: "Quando ci siamo ritrovati martedì i ragazzi si sono detti quello che poi io ho detto loro, abbiamo un'altra opportunità, e non è detto che magari questo percorso sia un'occasione persa. Mi spiego: avremmo potuto giocare una gara in meno con un miglior piazzamento in classifica che non è arrivato, ma non è detto che questo sia penalizzante. Anzi, una gara in più ci può magari dare ulteriore carica rispetto a quanto sarebbe accaduto se non si fosse giocata".