Eintracht, Doan verso l'Atalanta: "Ci manca equilibrio. In più intensità e livello più alto"

L'esterno dell'Eintracht Francoforte Ritsu Doan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta in Champions League: "L'atmosfera sarà speciale come sempre, ma con la Champions League ancora di più. Non vedo l'ora di iniziare".

Come procede il suo ambientamento?

"Quando sono arrivato, tutto era completamente nuovo per me. Detto questo sto veramente bene sia nella città che con le persone che lavorano nel club. Col tempo mi sto abituando a tutto e al momento le cose vanno veramente bene per me".

L'ultima prestazione col Colonia vi porta energia positiva...

"La Champions è diversa dal campionato, livello e intensità sono molto alti. Penso che abbiamo le possibilità di fare bene, col Galatasaray lo abbiamo dimostrato. 4 punti fin qui non sono male, dovremo correre e fare del nostro meglio ma possiamo far vedere chi siamo".

In cosa può crescere l'Eintracht?

"Guardando le partite, segniamo molti gol ma ne subiamo anche troppi. Serve quindi trovare un po' di equilibrio, difendendo meglio come squadra. Sono un giocatore di esperienza e quindi sento la responsabilità di aiutare in questo".