TMW Radio Paganin: "Inter penalizzata nei risultati, ma Chivu non si nasconde mai"

L'ex calciatore Antonio Paganin è stato ospite nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà.

L'Inter cade nel derby e incappa nella quarta sconfitta in dodici giornate.

"Ciò che risalta è che le tre sconfitte dopo quella con l'Udinese sono state tutte contro big. Contro il Milan e contro la Juventus però è stato il risultato ad essere penalizzante, viste le sbavature di Sommer e il rigore sbagliato di Calhanoglu. A lungo termine però mi tengo stretto quello che si è visto a livello di prestazioni, posto che anche il Champions sta facendo un percorso regolare. Chiudo dicendo che Chivu a livello comunicativo non si nasconde mai dietro il dito".

Chivu è stato bravo a non stravolgere i meccanismi?

"Era difficile andare a toccare un meccanismo di una squadra che aveva raggiunto due finali di Champions. O si cambiavano tanti uomini o sarebbe stato difficile stravolgere. Puoi variare qualche cosa ovviamente, ma senza esagerare. Più che altro continuo a pensare che manchi ancora qualcosa in fase di gestione e a volte sono dell'idea che servirebbe qualche figlio di buona donna in più. Ci sono giocatori che creano superiorità quando stanno bene, ma quando non sono al cento per cento o sono assenti lo sviluppo di gioco ne risente molto. La squadra dà la sensazione di essere la più forte in Italia, ma quei passaggi a vuoto che ogni tanto ha costano caro".

Ad oggi considerando il percorso, chi sta facendo meglio tra Italiano e Fabregas?

"Io dico Italiano perché aveva un'eredità pesante e nonostante avesse perso i vari Zirkzee, Calafiori, Ndoye e Beukema ora è a tre punti dalla vetta. Bologna e Como comunque sono le due squadre che esprimono il miglior calcio in Italia. Fabregas anche sta facendo un ottimo lavoro, ma ha avuto il vantaggio di partire dall'inizio".