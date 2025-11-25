Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, quanto ti costa Sommer: 2 sconfitte in più e 3 punti in meno per i suoi passi falsi

Yvonne Alessandro
Oggi alle 16:00
Yvonne Alessandro

È già la terza volta, dopo Juventus e Verona, che Yann Sommer commette errori da matita rossa tra i pali dell'Inter. L'ultima e più recente è probabilmente quella più dolorosa, arrivata nel derby contro il Milan, che ha permesso a Pulisic di insaccare in porta un gol facile per l'1-0 finale. Fatale la respinta maldestra della rasoiata nemmeno troppo angolata di Saelemaekers. E allora la domanda sorge spontanea: quanti punti hanno perso i nerazzurri a causa dell'estremo difensore elvetico?

Un calcolo perfetto è complicato da effettuare, anche se il ruolo di un portiere è preponderante ai fini del risultato di una squadra contro un'altra. E non è nemmeno detto che senza gli errori di Sommer l'Inter avrebbe avuto più punti di oggi, viste le dinamiche che una partita di calcio può avere. Ma secondo quanto riportato da Eurosport, a questo punto i nerazzurri avrebbero almeno 3 punti in più e due sconfitte in meno a questo punto del campionato.

E spesso i numeri pesano: dal 1994 a oggi solo in due occasioni si è vinto il campionato incassando più di 5 sconfitte. E l'Inter di Cristian Chivu ha già raggiunto quota 4 sconfitte, con 26 giornate rimanenti e una stagione lunghissima e costellata da altri impegni oltre alla Serie A. Viene quasi scontato pensare che la dirigenza di viale della Liberazione abbia preso una decisione a proposito del futuro di Sommer: con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, tutto lascia credere che l'ex Bayern leverà la tende.

Intanto in conferenza stampa post-sconfitta dalla pancia di San Siro, Cristian Chivu ha preso ancora una volta le difese di Sommer: "Bocciato nel derby? Io non faccio un'analisi del genere, so quello che creiamo e i rischi che corriamo. Non vado mai sulle individualità, perché i miei giocatori sono sempre i migliori. Non punto il dito perché quando accade c'è odore di fallimento. Non c'è un solo colpevole di questa sconfitta, siamo tutti dentro. Potevamo gestire meglio i momenti, abbiamo solo il dovere di rialzarci perché mercoledì abbiamo un'altra partita importante".

