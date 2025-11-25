Milan, a gennaio almeno tre colpi: Tare al lavoro per accontentare Allegri con un bomber

Un centrale, un esterno di destra e un bomber. È questo quello che manca al Milan, anche se finora il cammino in stagione sorride largamente a Max Allegri, al secondo posto con 25 punti dopo aver scavalcato l'Inter con il colpaccio nel derby. Ma la rosa dei rossoneri è limitata numericamente (19 giocatori) e nel mercato di gennaio, secondo quanto riportato da Tuttosport, dovrà intervenire. Con almeno tre acquisti.

I problemi

Il punto debole del Milan è emerso anche nel derby, ad esempio, con il problema fisico riportato da Athekame ha privato Allegri dell’unico giocatore che potesse dare il cambio a Saelemaekers, mentre Odogu non è ancora pronto per far rifiatare uno tra Tomori, Gabbia e Pavlovic. E De Winter rimarrebbe l'unica alternativa. Poi c'è la questione Santiago Gimenez, alle prese con un infortunio alla caviglia e in balia di un momento negativo sotto porta. Non a caso in estate le voci di un suo addio si erano appesantite molto, ma senza riuscire a parcheggiare altrove.

Soluzione mercato

Ma secondo quanto riferito dal quotidiano piemontese, in occasione della finestra di trasferimenti invernale, il direttore sportivo Igli Tare cercherà di accontentare le richieste di Allegri e ingaggiare una punta che abbia un certo peso in area. Alcuni agenti e intermediari hanno cominciato a contattare il dirigente del Milan, proponendo nomi e possibilità. Una situazione che andrà monitorata con attenzione, per non sbagliare scelte.