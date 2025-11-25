Rigore nel derby, Rocchi: “Pavlovic imprudente su Thuram. Lazio-Juve? Lì ce lo siamo perso”

Nel corso di Open VAR su DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha analizzato anche il rigore concesso all’Inter - e poi fallito da Calhanoglu - nel derby con il Milan per fallo di Pavlovic su Thuram, dopo che il centravanti francese si era già liberato del pallone: “Noi interveniamo quando il fallo è imprudente, qui correttamente il VAR lo sottolinea all’arbitro, che decide in autonomia e in maniera corretta. È un intervento da ammonizione, più ovviamente calcio di rigore. Se fosse un contatto normale su uno scarico del pallone non ci sarebbe da intervenire: l’imprudenza porta all’on field review”.

Che Thuram avesse già crossato non cambia nulla: “No, non cambia nulla. E siamo sempre stati coerenti: l’anno scorso c’è stato un episodio simile in Fiorentina-Lazio, quest’anno abbiamo perso un rigore in Lazio-Juventus e abbiamo detto chiaramente che abbiamo sbagliato. A volte sbagliamo, ma non è che se ci perdiamo un rigore per strada gli altri sono sbagliati”.