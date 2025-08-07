Ufficiale Colpo dell'Eintracht: dal Friburgo arriva l'attaccante Doan, contratto fino al 2030

Colpo importante per l’Eintracht Francoforte, che ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno offensivo giapponese Ritsu Doan dal Friburgo. Il 27enne, reduce da due stagioni ad altissimo livello, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e indosserà la maglia numero 20.

Cresciuto calcisticamente nel Gamba Osaka, Doan ha lasciato il Giappone nel 2017 per approdare nei Paesi Bassi, dove ha totalizzato 130 presenze tra Groningen e PSV Eindhoven, mettendo a referto 29 gol e 13 assist. Nel 2020/21 ha vissuto la sua prima esperienza in Bundesliga con l’Arminia Bielefeld, contribuendo in maniera decisiva alla salvezza del club con 5 reti e 3 assist. Trasferitosi al Friburgo nell’estate del 2022, si è affermato come uno dei protagonisti del campionato tedesco. In 123 partite Doan ha segnato 26 gol e servito 23 assist. Solo nella scorsa stagione ha realizzato 10 reti e fornito 8 passaggi decisivi, contribuendo alla qualificazione del club in Europa.

Anche a livello internazionale il suo rendimento è di rilievo: con la nazionale giapponese vanta 57 presenze, 10 gol e 9 assist dal 2018 a oggi: "Ritsu Doan ha dimostrato il suo valore in Bundesliga", ha dichiarato Markus Krösche, membro del consiglio sportivo dell’Eintracht. "Con la sua tecnica, velocità e mentalità può darci una spinta importante per raggiungere i nostri obiettivi".