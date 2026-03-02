Il Milan torna a -10 dall'Inter, Leao ci crede. La Gazzetta dello Sport: "Straderby"

Nel giorno della festa delle donne andrà in scena lo scontro diretto tra la prima e la seconda classificata di Serie A. Travolta la Cremonese nel finale, il Milan infatti si è riportato a -10 e ha acceso la sfida di domenica con l'Inter, anche se prima per i nerazzurri ci sarà la gara d'andata di semifinale di Coppa Italia contro il Como domani. "Straderby", la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. Rafa Leao, numero 10 rossonero, ci crede: "Una questione di vita o di morte", ha dichiarato recentemente in vista della stracittadina.

"Sì Signora".La Juventus non molla mai e dopo essere finita sotto 1-3 in casa della Roma negli ultimi 15 minuti del super match dell'Olimpico ha saputo pareggiare i conti 3-3 con le reti di Boga e Gatti allo scadere. Negando due punti vitali ai giallorossi in una zona contesa di classifica, in vista del piazzamento in Champions League della prossima stagione.

"Scossa Toro". Roberto D'Aversa mette a segno un gran debutto sulla panchina granata, abbattendo la Lazio per 2-0 nel segno del Cholito Simeone e Zapata. L'argentino, dopo la rete forgiata nel primo tempo, ha deciso di esultare imitando il gesto di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo.