Juve, urlo Champions, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Fino alla fine"

"Fino alla fine": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Che reazione della Juventus: Spalletti pareggia all'93' (dall'1-3 al 3-3) e resta a -4 dalla Roma. Spettacolo all'Olimpico: magie di Wesley e Conceicao, poi segnano Ndicka e Malen. Boga e Gatti entrano e decidono. Il tecnico bianconero: "Vivo per il quarto posto".

Spazio anche al Milan, con questo titolo in taglio basso: "Il bello arriva aall'89': ora l'Inter". A Cremona vince 2-0 sul filo: è a -10 da Chivu. Scossa Pavlovic: terzo gol in Serie A. Leao raddoppia: "Domenica voglio prendermi il derby".