Juve, urlo Champions, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Fino alla fine"
TUTTO mercato WEB
"Fino alla fine": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Che reazione della Juventus: Spalletti pareggia all'93' (dall'1-3 al 3-3) e resta a -4 dalla Roma. Spettacolo all'Olimpico: magie di Wesley e Conceicao, poi segnano Ndicka e Malen. Boga e Gatti entrano e decidono. Il tecnico bianconero: "Vivo per il quarto posto".
Spazio anche al Milan, con questo titolo in taglio basso: "Il bello arriva aall'89': ora l'Inter". A Cremona vince 2-0 sul filo: è a -10 da Chivu. Scossa Pavlovic: terzo gol in Serie A. Leao raddoppia: "Domenica voglio prendermi il derby".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
1 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"