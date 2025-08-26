Ufficiale El Bilal Touré lascia l'Atalanta e va al Besiktas. Tutti i dettagli del trasferimento

Nuovo affare concluso dall'Atalanta, questa volta in uscita. La Dea ha formalizzato la cessione di El Bilal Toure al Besiktas, di seguito il comunicato ufficiale da parte dei nerazzurri: "El Bilal Touré al Beşiktaş. Il 23enne attaccante maliano giocherà in Süper Lig. Atalanta BC comunica di aver ceduto a Beşiktaş JK - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione che diventa obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore El Bilal Touré. Il Club augura a El Bilal il meglio per questa nuova esperienza professionale in Turchia".

La nota del Besiktas

"Il calciatore professionista El Bilal Touré, con cui abbiamo avviato le trattative per il suo trasferimento, si è sottoposto questa mattina a una visita medica presso l'ospedale Acıbadem Altunizade. Touré è stato sottoposto ad analisi del sangue approfondite ed è stato visitato nei reparti di ortopedia, medicina interna, oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e cardiologia. La visita si è conclusa con test polmonari e da sforzo".

Il classe 2001 ha vestito in carriera le maglie di Reims, Almeria, Stoccarda, Atalanta e Reims B, oltre a quella del Mali, con cui ha collezionato 25 presenze e 9 gol. Nel suo palmares annovera una Coppa di Germania, un'Europa League e una Coppa d'Africa Under 20.