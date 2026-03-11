Il papà di El Shaarawy: "Non so cosa vorrà fare, ma chi rifiuterebbe il Genoa? Nessuno"

Stephan El Shaarawy potrebbe cambiare squadra al termine della stagione. La Roma non pare infatti essere intenzionata a rinnovargli il contratto e di conseguenza è tornata di moda l'opzione Genoa per l'italo-egiziano. Sabri, padre del Faraone, è tornato sul match vinto contro i giallorossi: "Pazienza se non ha giocato al Ferraris, noi andiamo sempre a vedere il Grifone in casa, anche nelle altre partite. Poi, certamente, se c'è Stephan è una ragione in più per andarci", dice a Il Secolo XIX.

La speranza del papà è quella che torni in Liguria: "Chi è che rifiuterebbe il Genoa? La risposta è: nessuno. Però queste sono decisioni sue, per cui deciderà lui insieme a suo fratello (l'altro figlio Manuel, che di Stephan è l’agente, ndr). Io, per il momento, non ho la minima idea di ciò che vorrà fare. Anche se la carriera l'ha portato altrove il suo legame con Genova e il Genoa è sempre stato forte. Nonostante, da calciatore, qui in Liguria sia stato un po' poco tempo. Purtroppo...".

Oggi l'allenatore del Genoa però è Daniele De Rossi, uno con cui lui ha giocato nella Capitale: "Oltre che un grande allenatore è un grandissimo uomo, e anche un grande amico. Non gli si può dire veramente nulla, sotto tutti gli aspetti".