TMW Elezioni FIGC, concluso l'incontro tra Abete e i club di Serie B. Ora tocca a Malagò

Giornata di consultazioni a Roma, in vista dell’elezione del presidente del presidente della FIGC, in programma il prossimo 22 giugno. Nella giornata di oggi, i due potenziali candidati - Giancarlo Abete e Giovanni Malagò - stanno incontrando i club della Lega Serie B, riuniti nella sede della FIGC in via Allegri a Roma.

Si è concluso da pochi minuti l’incontro, durato circa un’ora e mezza, con Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. A breve arriverà in via Allegri anche Malagò.

L’ex numero uno del Coni ha già dalla sua l’appoggio della Serie A e delle associazioni di calciatori e allenatori: in totale, il 48% dei voti (in verità il 47,1% dato che Lotito è l’unica voce contraria nel massimo campionato). Abete, viceversa, parte teoricamente dal 34% rappresentato dalla Lega che presiede e che lo dovrebbe candidare (la scadenza per il deposito è prevista il 13 maggio, per ora nessuno dei due ha formalizzato la candidatura): nei fatti, però, è molto probabile che Malagò rosicchi almeno il 5-10% dei voti interni alla LND. La Serie B, da questo punto di vista, vale il 6%: da capire se esprimerà una presa di posizione netta, o i presidenti si divideranno. Venerdì entrambi i candidati vedranno, in videoconferenza, la Lega Pro, che invece rappresenta il 12% dei voti in assemblea elettiva.