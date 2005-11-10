Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Elezioni FIGC, la novità: a verificare le candidature non sarà il segretario generale

TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 22:07Serie A
02.11.2026 22:07Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Novità nella procedura per le elezioni per la presidenza della Federcalcio, in programma il prossimo 14 dicembre. Nella giornata di oggi, infatti, la FIGC ha nominato una commissione elettorale per validare le candidature, una novità assoluta rispetto alla prassi recente di Via Allegri.

Non sarà il segretario generale a verificare

Della questione, in particolare, non si occuperà più Marco Brunelli, tuttora segretario generale della FIGC. La commissione sarà guidata dal Generale di Brigata Vincenzo Parrinello, e composta da Antonio di Sebastiano e Ilaria Gioia, entrambi professionisti interni alla struttura federale.

Il precedente, come noto a chi ha seguito le vicende federali degli ultimi quattro mesi, è legato al mancato tesseramento dell’attuale commissario straordinario Giovanni Malagò, tale da portare al commissariamento della FIGC.

Articoli correlati

Immagine news 1
Elezioni FIGC, la nota di Cagliari, Sassuolo e Venezia: "Non abbiamo scelto ancora il candidato"
Immagine news 2
Elezioni Figc, Malagò aspetta altre firme: il Genoa c'è, ma aveva dato appoggio a Galliani. Il punto
Immagine news 3
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:27 Serie ALive TMW
Live TMWParma, Valeri: "Vittoria che da consapevolezze, ma ora piedi per terra"
Immagine news 2
23:26 Serie A
Parma, Fabbian: "Contento per il gol e per il mister, ma la strada è lunga"
Immagine news 3
23:25 Serie ATMW
TMWL'Atalanta non cambia: avanti con Sarri, ma in questa Dea c'è ben poco del suo calcio
Immagine news 4
23:25 Serie A
Atalanta da domani in ritiro, Sarri confermato. Giuntoli: "Un tempo non vanifica mesi di lavoro"
Immagine news 5
23:24 Serie ATMW
TMWPadre tempo stavolta sorride a Gila: azzecca tutte le scelte e sbanca Bergamo
Immagine news 6
23:22 Serie A
Parma, Lontani: "Ringrazio il mister per la titolarità. I tre punti sono per i tifosi"
Immagine news 7
23:19 Serie A
Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Immagine news 8
23:15 Serie A
Parma, Gilardino: "Vittoria forgiata nelle ultime settimane. Ben vengano ragazzi come Lontani"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva, Allegri un disastro. Ma la Juve non brilla. Kolo Muani bocciato. Napoli a pezzi: aveva ragione Conte. Inter, allarme Champions. Arbitri, un altro flop. Insulti sessisti a Ferreri Caputi durante Como-Venezia
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Immagine top news n.1 E se due indizi fanno una prova... due partite, due clean sheet: Daffara è l'erede di Suzuki
Immagine top news n.2 Atalanta-Parma 0-3, le pagelle: Lontani gioiello, Pasalic lo cerca ancora. Fabbian scintillante
Immagine top news n.3 Atalanta, 11 punti dopo 10 giornate: mai così male da prima dell'era Gasperini
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma ne aggancia due, l'Atalanta è ferma a 11 punti
Immagine top news n.5 Prima della Formula 1, c'era... il pallone: quando Kimi Antonelli faceva l'attaccante
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina torna a vincere e aggancia proprio il Sassuolo
Immagine top news n.7 Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: il comunicato e i dettagli del contratto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.2 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.3 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimiliano Allegri "intoccabile" a Napoli? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
Serie A
Immagine box news Serie A Parma, Fabbian: "Contento per il gol e per il mister, ma la strada è lunga"
Immagine box news Serie A L'Atalanta non cambia: avanti con Sarri, ma in questa Dea c'è ben poco del suo calcio
Immagine box news Serie A Atalanta da domani in ritiro, Sarri confermato. Giuntoli: "Un tempo non vanifica mesi di lavoro"
Immagine box news Serie A Padre tempo stavolta sorride a Gila: azzecca tutte le scelte e sbanca Bergamo
Immagine box news Serie A Parma, Lontani: "Ringrazio il mister per la titolarità. I tre punti sono per i tifosi"
Immagine box news Serie A Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Serie B
Immagine box news Serie B La Cremonese tra i banchi di scuola: un regalo grigiorosso per 530 bambini di prima elementare
Immagine box news Serie B Avellino, ripresa sotto la pioggia: Cancellotti torna in campo, ancora out Simic
Immagine box news Serie B Arezzo-Chiosa, le strade si separano: raggiungo l'accordo per la risoluzione contrattuale
Immagine box news Serie B Tifosi del Vicenza aggrediti dai palermitani. Il sindaco: "Inaccettabile, Palermo è città accogliente"
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori giocatori dopo la 10ª giornata: Belotti allunga in testa. A suon di gol
Immagine box news Serie B Avellino, il sindaco parla del nuovo stadio: "Vogliamo studiare con attenzione la proposta del club"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, chiusa la 12ª giornata: vince il Novara, pari per Juventus NG e Foggia
Immagine box news Serie C Reggiana, Radrizzani in pole per rilevare il club: settimane decisive per la cessione
Immagine box news Serie C La Dolomiti Bellunesi ufficializza Espinal per la panchina. Reso noto anche lo staff
Immagine box news Serie C Il Barletta alla ricerca del nuovo Ds. Il nome a ora in pole è quello di Fracchiolla
Immagine box news Serie C Da Livorno a Zanica, il turno delle rovesciate. Jaouhari fa stropicciare gli occhi alla Pergolettese
Immagine box news Serie C Il Gubbio deve tentare la risalita. Ma adesso serve anche un nuovo Direttore Sportivo
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Immagine box news Calcio femminile Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop della 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
07:11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio