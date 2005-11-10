Elezioni FIGC, la novità: a verificare le candidature non sarà il segretario generale

Elezioni FIGC, la novità: a verificare le candidature non sarà il segretario generaleTMW
Novità nella procedura per le elezioni per la presidenza della Federcalcio, in programma il prossimo 14 dicembre. Nella giornata di oggi, infatti, la FIGC ha nominato una commissione elettorale per validare le candidature, una novità assoluta rispetto alla prassi recente di Via Allegri.
Non sarà il segretario generale a verificare
Della questione, in particolare, non si occuperà più Marco Brunelli, tuttora segretario generale della FIGC. La commissione sarà guidata dal Generale di Brigata Vincenzo Parrinello, e composta da Antonio di Sebastiano e Ilaria Gioia, entrambi professionisti interni alla struttura federale.
Il precedente, come noto a chi ha seguito le vicende federali degli ultimi quattro mesi, è legato al mancato tesseramento dell’attuale commissario straordinario Giovanni Malagò, tale da portare al commissariamento della FIGC.